Melhor, mas ainda não o bastante. Quarto treinador do Figueirense nesta temporada, Milton Cruz tem o aproveitamento mais alto que seus antecessores neste 2017. Fica na frente não apenas nos sete primeiros jogos, como também no percentual de pontos somados na campanha de cada um no ano. Porém, os 42,8% do atual técnico não são o bastante para o objetivo na Série B do Campeonato Brasileiro.

Para alcançar 47 pontos, o que no momento representa risco de 0,5% de rebaixamento, de acordo com Departamento de Matemática da UFMG, o Figueira precisa de 50% de aproveitamento nos 12 jogos que tem pela frente.

Ninguém passa da segunda vitória

Nos sete jogos desde quando assumiu o comando, Milton Cruz tem duas vitórias, três empates e duas derrotas. Nenhum treinador nesta temporada conseguiu iniciar com três vitórias. O começo da temporada de Marquinhos Santos (mantido no cargo depois do descenso) e Marcelo Cabo tiveram o mesmo desempenho nas sete primeiras partidas: dois triunfos, um empate, quatro insucessos e 33,3% de aproveitamento.

Comandante que mais durou no cargo, Márcio Goiano teve o pior começo. Em sete jogos somou 28,5% de aproveitamento. Ele encerrou o trabalho após 21 partidas com 33,3% dos pontos em disputa. Marcelo Cabo, seu sucessor, durou 10 partidas e teve desempenho de 26%.

Os sete primeiros jogos

Confira como foi o desempenho dos comandantes do Alvinegro nos sete primeiros jogos à frente do time na temporada, marca alcançada por Milton Cruz após o empate por 1 a 1 com o Criciúma, terça-feira.

