O manezinho Thiago Tavares está com a sua estreia confirmada no evento Absolute Championship Berkut. O lutador catarinense vai enfrentar o russo Adlan Bataev no dia 14 de outubro no ACB 72 em Montreal, no Canadá, pela categoria peso-pena (até 66kg).

Após 18 lutas no UFC, estreando com vitória em 2007, o manezinho teve o seu contrato não renovado no ano passado e assinou nesta temporada com o evento russo, que vem crescendo ao fechar com grandes lutadores e tem até uma edição confirmada no Brasil para o mês de outubro.

Atualmente treinando na Tailândia, aprimorando o muay thai na Phuket Top Team, Tavares fará a sua segunda luta no ano, já que em fevereiro ele venceu Maurício Bad Boy por nocaute no Aspera FC. O cartel do catarinense é de 21 vitórias, sete derrotas e um empate. Já o russo Adlan Bataev tem sete vitórias e uma derrota na carreira.



