No dia da conciliação entre Neymar e Cavani, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 3 a 0 pela segunda rodada da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, e mostrou força no primeiro teste de fogo do ano.

O brasileiro Daniel Alves abriu o placar, aos 2 minutos do primeiro tempo, após linda jogada do camisa 10. O uruguaio Edinson Cavani ampliou, aos 31, e Neymar fechou a conta, aos 18 da segunda etapa.

Com o resultado, o PSG disparou na liderança do grupo B, com 6 pontos. O Bayern é o segundo colocado, com 3, empatado com o Celtic, que venceu o Anderlecht por 3 a 0 na outra partida da chave.

Foi o primeiro jogo com o Neymar e Cavani juntos, depois da polêmica sobre quem seria o cobrador de pênaltis oficial do time francês. Além da confusão entre os principais jogadores do time, o PSG precisava se provar no primeiro grande teste da equipe.

As duas pendências se resolveram. Com grande atuação coletiva, o PSG foi superior ao Bayern e sobreviveu ao primeiro teste de fogo para tentar conquistar o tão sonhado título da competição.

"

Além disso, os camisa 9 e 10 da equipe se ajudaram dentro de campo. Quando o Cavani marcou seu gol, recebeu abraço do brasileiro. Quando Neymar deixou o dele, o uruguaio retribuiu o carinho.

- Gol relâmpago -

Desfalque no último jogo do time contra o Montpellier, empatado sem gols e com carência de jogadas ofensivas, Neymar começou entre os 11 titulares. E o brasileiro não demorou para provar sua importância dentro de campo, desestabilizando a defesa adversária.

Logo no primeiro minuto de jogo, Neymar recebeu a bola pela esquerda, partiu pra cima da zaga alemã entrando em diagonal e deixou quatro marcadores pra trás. Inteligente, o camisa 10 viu a chegada do compatriota Daniel Alves pelo outro lado e deu passe rasteiro. O lateral dominou e bateu firme para abrir o placar, aos 2 minutos do primeiro tempo.

"O primeiro gol que tomamos nos forçou a jogar mais avançados. Tivemos chaces e controle do jogo, mas faltou equilíbrio. Neymar, Cavani e Mbappé são verdadeiramente perigosos", afirmou o italiano Carlo Ancelotti após o jogo.

Depois do início arrasador dos franceses, o Bayern começou a equilibrar o jogo com toque de bola dos homens de meio de campo. Pouco a pouco, os alemães começaram a criar chance atrás de chance, mas paravam nas defesas de Areola. Numa delas, aos 18 minutos, Javi Martínez bateu com efeito de fora da área e o arqueiro voou para buscar de mão trocada no ângulo direito.

Mas o rápido ataque francês começo a dar trabalho para o time visitante. Aos 31 minutos, Mbappé puxou jogada em velocidade pela direita e puxou a marcação de dois zagueiros. O jovem atacante levantou a cabeça e tocou para a chegada de Cavani por trás. O uruguaio bateu de primeira e acertou o ângulo de Ulreich para ampliar.

"A progressão de Kylian neste time é boa. Ele tem muita vontade e talento para nos ajudar a melhorar. Era a ideia quando o contratamos: melhorar o time e o time melhorar ele. Mbappé fez um jogo completo", destacou o técnico do PSG, Unai Emery.

- Trio "MCN" brilha -

Na volta do intervalo, o Bayern precisava buscar o resultado. Aos 4 minutos, Javi Martínez subiu mais alto em cobrança de escanteio e testou com firmeza. O gol só não saiu porque o capitão brasileiro Thiago Silva estava em cima da linha para afastar o perigo.

Na sequência, o PSG acelerou no contra-ataque, Neymar tabelou com Mbappé e quase marcou. Faltava o gol do camisa 10.

O craque brasileiro precisou esperar até os 18 minutos para fazer o seu e ampliar o placar parisiense. Depois de jogada espetacular de Mbappé pelo lado direito, driblando dois defensores e batendo cruzado, o brasileiro aproveitou o rebote depois da bola bater em Martínez e empurrou para as redes com oportunismo.

Empolgada com o resultado, a torcida no Parque dos Príncipes encheu os pulmões para gritar "Olé" nas trocas de passe da equipe.

O time francês espantou de vez a polêmica que dominou o noticiário antes da partida e comprovou que pode brigar pelo título da Liga dos Campeões.

Na próxima rodada, o PSG viaja para a Bélgica para encarar o Anderlecht, enquanto o Bayern de Munique recebe o Celtic na Allianz Arena. Ambas partidas vão ser disputadas no dia 18 de outubro.

-- Resultados de quarta-feira pela segunda rodada do grupo B da Liga dos Campeões:

Anderlecht (BEL) - Celtic (ESC) 0 - 3

Paris SG (FRA) - Bayern de Mnique (ALE) 3 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Paris SG 6 2 2 0 0 8 0

2. Bayern de Munique 3 2 1 0 1 3 3

3. Celtic 3 2 1 0 1 3 5

4. Anderlecht 0 2 0 0 2 0 6

* AFP