O Ultimate fará seu primeiro card na China no dia 25 de novembro e trará uma de suas maiores estrelas para a estreia no país: o ex-campeão peso médio Anderson Silva enfrentará Kelvin Gastelum na luta principal do show. Na última sexta-feira, o UFC divulgou o pôster oficial do duelo.

Leia mais

UFC Japão: brasileira vence e se aproxima do Cinturão

Em luta duríssima, Jéssica Andrade vence Cláudia Gadelha no UFC Japão

Os 15 títulos brasileiros do UFC



Na imagem, Anderson aparece em segundo plano, mas sobrepujando a foto posada do seu adversário, o norte-americano Kevin Gastelum, que vem de derrota para Chris Weidman, após vencer Tim Kennedy e Vitor Belfort em sequência.

Já Anderson venceu sua última luta, contra Derek Brunson no UFC 208, conseguindo seu primeiro triunfo oficial desde 2012, quando superou Stephan Bonnar no UFC 153. Em 2015, o "Spider" chegou a vencer Nick Diaz, mas os dois caíram em exame antidoping e a luta ficou sem resultado.