Os pontos perdidos dentro de casa têm deixado a torcida, o elenco e a diretoria do Criciúma em alerta. O empate em 1 a 1 com o Figueirense, depois do Tigre sair na frente e dominar a maior parte do jogo, mantém o time do técnico Beto Campos distante sete pontos do G-4. O zagueiro Edson Borges lamentou o resultado, mas disse que o grupo ainda não desistiu do acesso.

— Lógico que a gente sente que ficou um pouco mais distante, mas a gente não perdeu a esperança, vai lutar ate o final, pode engrenar algumas vitórias ai e a possibilidade de acesso ainda existe. A gente vai continuar lutando, a gente fica triste pelo fato de estar na frente e deixar de somar mais dois pontos, mas a luta ainda continua e vamos brigar até o final — comenta.

No returno, o Criciúma jogou três vezes fora de casa até agora. Foram duas vitórias e uma derrota. Ao longo do campeonato, conquistou 17 pontos longe do Heriberto Hülse. Diante do Guarani, às 19h de sábado, no Brinco de Ouro da Princesa, o Tigre precisa pontuar se quiser manter chances matemáticas de brigar pelo acesso. Um bom resultado em Campinas mantém o time catarinense no páreo.

— Pode ser que lá na frente um pontinho que a gente fez em casa possa fazer diferença até para o acesso, melhor pensar assim do que pelos pontos perdidos. A gente vem jogando bem fora de casa, acho que gente vai buscar na nossa humildade, na nossa vontade, mais uma vitória fora, se Deus quiser — projeta Edson Borges.

O zagueiro conhece bem o time do interior de São Paulo, pois disputou contra o Guarani a final da Série C do ano passado, quando defendia as cores do Boa Esporte. De lá para cá, poucas mudanças no elenco. Porém o zagueiro tricolor avalia que é preciso atenção para buscar a vitória.

— É uma equipe boa, não vem em um bom momento, mas a gente tem que ter o cuidado e saber jogar lá como tem feito fora de casa, esperar, não querer propor o jogo, esperar o adversário se expor para a gente aproveitar — analisa.

O Criciúma treina em dois turnos nesta quinta e na sexta-feira pela manhã, antes da viagem para Campinas.