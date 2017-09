O técnico Zinedine Zidane comemorou a fenomenal sequência ofensiva do Real Madrid, que igualou a marca do Santos de Pelé ao encadear 73 jogos seguidos marcando gols, e quer que o time continue assim na quarta-feira contra o Betis.

"Isso significa que o time funciona", afirmou Zidane na coletiva de imprensa desta terça-feira, antes da partida contra o time de Sevilla pela quinta rodada do campeonato espanhol.

"Marcar na quarta-feira é o que queremos. Precisamos marcar para vencer e seguir com a sequência dos jogadores. O que estão fazendo é fenomenal. Estou com eles, mas os que lutam e estão em campo são os jogadores. O mérito é sobretudo deles e tomara que continuem assim. Sabem o que estão fazendo", acrescentou Zidane.

Desde abril de 2016, o Real Madrid marca pelo menos um gol em cada jogo. Se a equipe balançar as redes contra o Betis vai roubar o recorde do mítico time do Rei Pelé e estabelecer nova marca.

* AFP