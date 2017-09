Na véspera do duelo contra o Borussia Dortmund, o técnico Zinedine Zidane indicou que está feliz na volta à Liga dos Campeões e garantiu, nesta segunda-feira, que os resultados irregulares na Liga não afetam a confiança do Real Madrid na Europa.

"Estamos bem. Viemos de uma vitória e estamos contentes em poder jogar a Champions em um campo bonito, onde se respira a competição. Estamos preparados para o jogo", indicou o treinador francês.

"Ganhamos a competição duas vezes consecutivas, sabemos que vai ser difícil nesta temporada. Mas vamos tentar ir o mais longe possível. Por enquanto, temos um jogo na fase de grupos para jogar. Temos que nos classificar no grupo e logo veremos", acrescentou

Os merengues lideram o grupo H, depois de vencerem a partida de estreia contra o Apoel por 3 a 0. O Dortmund perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo contra o Tottenham.

No Signal Iduna Park, o Real Madrid empatou três e perdeu três jogos nas últimas visitas à Alemanha.

"É difícil jogar em todos os campos, mas é verdade que nunca ganhamos aqui e é um desafio para nós. Vamos entrar para vencer. O que quero ver é um bom jogo de futebol", comentou.

"Este jogo pode ser um ponto de mudança. A cada três dias é preciso demonstrar. Não falei com meus jogadores do brilho do jogo. Agora é outro jogo, outra competição e queremos jogar bem", insistiu Zizou, que soma dois empates e uma derrota na Liga espanhola, a sete pontos do líder Barcelona.

