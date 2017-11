Acidente com avião da LaMia matou 71 pessoas

A Chapecoense comunicou nesta quarta-feira que ajuizou pedido de indenização por parte da Bisa Seguradora e órgãos do governo da Bolívia. A ação foi ajuizada na quarta Vara Cível da Comarca de Chapecó, nesta quarta-feira. A comunicação institucional do clube informou que ainda vai detalhar o processo para familiares de vítimas do acidente aéreo de um ano atrás e associações de famílias atingidas pela tragédia antes de explanar mais sobre a medida.

No entanto, deixou claro que a ação requer a condenação e o pagamento de indenizações pelos danos causados em 29 de novembro do ano passado. A Bisa é a seguradora contratada pela LaMia, que alega que os pagamentos da companhia aérea não estavam em dia e que a mesma não cumpriu cláusulas previstas em contrato. A Chape também requer indenização por orgãos ligados à aviação da Bolívia — país em que estava sediada a LaMia.

Uma reunião está prevista para sexta-feira com as associações de familiares das vítimas, quando serão informadas mais detalhes do processo judicial.

Na tragédia ocorrida em 29 de novembro de 2016, 71 pessoas morreram, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e convidados. A Chapecoense se dirigia a Medellin, na Colômbia, para a disputa do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.

