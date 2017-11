Ainda sem comissão técnica definida para comandar o Criciúma na temporada que vem, a direção do clube tem conversado com alguns profissionais e sondado o mercado. O diretor de futebol Emerson Almeida esteve com Marquinhos Santos, atual treinador do Paysandu, e com Fernando Diniz, atualmente sem clube, para conhecer um pouco mais do estilo de cada um. Argel Fucks, em negociação desde a semana passada, e Lisca, que esteve no Heriberto Hülse na segunda-feira, ainda estão no páreo.

Em São Paulo, Emerson aproveitou para conversar com os dois treinadores que até então não haviam aparecido como possíveis nomes para o Tigre. Nada foi definido, mesma situação que ocorre com Lisca e Argel. O empresário Jair Peixoto, que represente Argel, disse que a negociação ainda está em aberto e que o presidente Jaime Dal Farra deu prazo até esta quinta-feira para definir a posição do clube.

Em época de decisões difíceis, Dal Farra também tem contado com a confiança – e experiência, de velhos conhecidos. Na manhã desta quarta-feira, o presidente e se encontrou com Gonzaga Milioli, o técnico que mais teve passagens pelo clube, para trocar ideias. Só ele comandou o Tigre em 232 jogos, com 101 vitórias, 64 empates e 67 derrotas, com aproveitamento de 52,7%.

— Foi uma conversa bem rápida, ele falou um pouco do que pretende para o ano que vem, perguntou se eu tinha interesse em voltar a trabalhar com o clube, mas nem entramos em detalhes sobre qual função. Ele quis ouvir o que achei da gestão dele, já que eu tenho uma boa experiência de Criciúma e vivi momentos bons, mas também difíceis — comentou Gonzaga.

Sobre o treinador que deve assumir o Criciúma em 2018, Gonzaga disse que o assunto não entrou em pauta. Ele não deu detalhes sobre a análise que fez da gestão de Dal Farra, e disse que os dois ainda vão conversar mais vezes, sem pressa, para tomar as decisões com os pés no chão e com chances de "acertar mais do que errar", concluiu.

