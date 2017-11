A Fifa lançou, nesta terça-feira (28), o pôster oficial da Copa do Mundo de 2018. A entidade fez uma homenagem ao goleiro Yashin, considerado o maior jogador da história da União Soviética e que participou de quatro Mundiais: 1958, 1962, 1966 e 1970. O Aranha Negra faturou a Bola de Ouro em 1963, prêmio dado ao melhor da Europa.

Autor da imagem, o artista russo Igor Gurovich escolheu Yashin como personagem principal. No desenho, o goleiro está com sua tradicional boina preta, pulando como se fizesse uma defesa. Em sua mão, há uma bola de futebol, que retrata o mapa da Rússia.

— É muito importante retratar a Rússia como o país-sede no pôster oficial. É por isso que escolhemos Yashin, um símbolo do futebol russo, como figura principal. Estou certo de que o pôster se tornará um dos símbolos mais memoráveis da Copa do Mundo de 2018 e que os fãs e participantes irão aprová-lo — afirmou Vitaly Mutko, presidente do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo.

A Fifa emitiu um comunicado dando mais detalhes sobre o desenho. Em nota, a entidade explica que "os raios de luz que emanam da bola simbolizam a energia do torneio, e o círculo verde representa os gramados dos 12 estádios das 11 cidades-sede".