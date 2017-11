O Grêmio pintou a América do Sul de azul, preto e branco, nesta quarta-feira, depois de vencer o Lanús por 2 a 1 na partida de volta da final e conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores (1983, 1995 e 2017).

Depois de vencer o jogo de ida em Porto Alegre por 1 a 0, o Imortal se impôs na Argentina para voltar com a taça mais cobiçada do continente. Fernandinho abriu o placar, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Luan fez o segundo com um golaço, aos 41. Na segunda etapa, José Sand diminuiu, aos 25, mas não estragou a festa gremista fora de casa.

Com a vitória, Renato Gaúcho se tornou o primeiro brasileiro a levantar o troféu como jogador e treinador. O comandante participou da campanha do título inédito, em 1983, e agora liderou os jogadores ao terceiro troféu da equipe.

Além disso, a equipe gaúcha se igualou a Santos e São Paulo como maiores vencedores brasileiros da competição, com três conquistas cada um. Um recorde do futebol do país.

A taça ainda classificou o Grêmio para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, entre os dias 6 e 16 de dezembro, em Abu Dhabi, onde o duelo mais esperado pode acontecer na final contra o poderoso Real Madrid.

* AFP