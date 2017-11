Apesar do empate em 2 a 2 com o Fuenlabrada, da terceira divisão, o Real Madrid se classificou para as oitavas de final da Copa do Rei, nesta terça-feira, enquanto o Málaga foi eliminado pelo Numancia, da segunda divisão.

Luis Milla abriu o placar para o Fuenlabrada, aos 26 minutos do primeiro tempo, antes de Borja Mayoral empatar aos 18 de segunda etapa, com assistência de Gareth Bale. O galês voltou aos gramados após dois meses lesionado. Mayoral conseguiu a virada, aos 25, mas Álvaro Portilla buscou o empate para os visitantes, aos 43.

Com a vitória por 2 a 0 na ida, os merengues avançaram tranquilamente para as oitavas de final. A surpresa do dia foi a eliminação do Málaga para o Numancia, após empate em 1 a 1 no jogo de volta (3-2 no resultado global).

O Celta de Vigo, que venceu o Eibar no jogo de ida por 2 a 1, carimbou a vaga ao vencer novamente por 1 a 0. Iago Aspas fez o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo.

- Resultados dos jogos da Copa do Rei:

Terça-feira 28 de novembro:

(+)Leganés - Valladolid (D2) 1-0 (ida: 2-1)

Málaga - (+)Numancia (D2) 1-1 (ida: 1-2)

(+)Celta - Eibar 0 - 1 (ida: 2-1)

(+)Levante - Girona 1 - 1 (ida: 2-0)

(+)Real Madrid - Fuenlabrada (D3) 2-2 (ida: 2-0)

Quarta-feira 29 de novembro:

(16h30) Real Sociedad - Lleida (D3), ida: 1-0

FC Barcelona - Real Murcia (D3), ida: 3-0

Sevilla - Cartagena (D3), ida: 3-0

(18h30) Las Palmas - Deportivo La Coruña, ida: 4-1

Athletic de Bilbao - Formentera (D3), ida: 1-1

Atlético de Madri - Elche (D3), ida: 1-1

Quinta-feira 30 de novembro:

(16h00) Alavés - Getafe, ida: 1-0

(16h30) Espanyol - Tenerife (D2), ida: 0-0

Villarreal - Ponferradina (D3), ida: 0-1

(18h30) Betis - Cádiz (D2), ida: 2-1

Valencia - Zaragoza (D2), ida: 2-0

Nota: Os times assinalados com um + estão classificados para a Copa do Rei

