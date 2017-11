O Torino vestirá verde. Chamado de granata (grená, em italiano) em alusão à cor de seu uniforme, o clube italiano usará, contra a Atalanta no sábado, uma camisa em homenagem à Chapecoense. Além da partida, serão confeccionadas 1,5 mil unidades da camiseta especial e parte das vendas serão doadas pelo clube e pela Kappa (fornecedora de material esportivo) às famílias vítimas da tragédia da Chape, ocorrida um ano atrás.

O Torino já sofreu com um desastre aéreo. Em 4 de maio de 1949, o avião que transportava a delegação granata de volta de Lisboa, onde havia disputado um amistoso beneficente contra o Benfica, chocou-se contra a colina que abriga a Basílica de Superga. Todos os 31 homens presentes no voo morreram, entre jogadores, comissão técnica, jornalistas e tripulação.

A bordo estava o maior time da Itália na época. Conhecida como "Grande Torino", a equipe foi hexacampeã nacional e chegou a colocar 10 jogadores como titulares da seleção do país. O baque do acidente foi tão grande que, no ano seguinte, para vir ao Brasil disputar a Copa do Mundo, os jogadores italianos não viajaram de avião e cruzaram o oceano a bordo de um navio.