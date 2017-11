O Villarreal avançou às oitavas de final da Copa do Rei ao vencer por 3 a 0 o Ponferradina, da 3ª divisão, nesta quinta-feira na partida de volta do torneio.

A vitória do 'Submarino Amarelo' foi construída com dois gols do congolês Cedric Bakambu e outro do colombiano Carlos Bacca. Na partida de ida, o Ponferradina havia vencido em casa por 1 a 0.

Quem também se classificou às oitavas de final foi o Alavés, que havia vencido por 1 a 0 na ida e nesta quinta-feira voltou a superar o Getafe, desta vez por 3 a 0, com dois gols de Munir, ex-Barça, e Haddadi.

A surpresa ficou com a eliminação do Betis, que foi superado por outro time andaluz, o Cádiz. O time da 2ª divisão ganhou por 5 a 3 fora de casa.

Por outro lado, o Valencia não teve problemas para confirmar a superioridade sobre o Zaragoza, goleando o adversário por 4 a 1.

Outra equipe da primeira divisão espanhola a garantir classificação foi o Espanyol, que superou por 3 a 1 o Tenerife, da 2ª divisão.

- Resultados da Copa do Rei:

- Terça-feira:

(+)Leganés - Valladolid (D2) 1 - 0 (ida: 2-1)

Málaga - (+)Numancia (D2) 1 - 1 (ida: 1-2)

(+)Celta - Eibar 0 - 1 (ida: 2-1)

(+)Levante - Girona 1 - 1 (ida: 2-0)

(+)Real Madrid - Fuenlabrada (D3) 2 - 2 (ida: 2-0)

- Quarta-feira:

Real Sociedad - (+)Lleida (D3) 2 - 3 (ida: 1-0)

(+)Barcelona - Real Murcia (D3) 5 - 0 (ida: 3-0)

(+)Sevilla - Cartagena (D3) 4 - 0 (ida: 3-0)

(+)Las Palmas - La Coruña 2 - 3 (ida: 4-1)

Athletic Bilbao - (+)Formentera (D3) 0 - 1 (ida: 1-1)

(+)Atlético de Madrid - Elche (D3) 3 - 0 (ida: 1-1)

- Quinta-feira:

(+)Alavés - Getafe 3 - 0 (ida: 1-0)

(+)Espanyol - Tenerife (D2) 3 - 2 (ida: 0-0)

(+)Villarreal - Ponferradina (D3) 3 - 0 (ida: 0-1)

Betis - (+)Cádiz (D2) 3 - 5 (ida: 2-1)

(+)Valencia - Zaragoza (D2) 4 - 1 (ida: 2-0)

* AFP