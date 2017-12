Com dois gols do chileno Alexis Sánchez no segundo tempo, o Arsenal venceu por 3 a 2 fora de casa o Crystal Palace e somou três pontos importantes para se manter na parte de cima da Premier League, nesta quinta-feira na partida de encerramento da 20ª rodada.

O primeiro gol do Arsenal foi marcado pelo zagueiro alemão Skhodran Mustafi (25 min), mas Andros Townsend (50) empatou a partida para o Palace.

Após os dois gols do craque chileno (62, 66), James Tomkins (89) recolocou alguma emoção na partida descontando nos minutos finais, mas o Palace não conseguiu empatar novamente.

Com a vitória na partida 810 de Arsène Wenger, igualando o recorde de Alex Ferguson como técnico com mais jogos na história da Premier League, os Gunners somam 37 pontos e ocupam a 6ª posição, empatado com o Tottenham e a um ponto do Liverpool, última equipe na zona de classificação à Liga dos Campeões.

O Arsenal se encontra a 21 pontos do líder isolado da competição, o Manchester City.

- Resultados da 20ª rodada do Cameponato Inglês:

- Terça-feira:

Tottenham - Southampton 5 - 2

Huddersfield Town - Stoke 1 - 1

Manchester United - Burnley 2 - 2

Watford - Leicester 2 - 1

West Bromwich - Everton 0 - 0

AFC Bournemouth - West Ham 3 - 3

Chelsea - Brighton and Hove Alb 2 - 0

Liverpool - Swansea 5 - 0

- Quarta-feira:

Newcastle - Manchester City 0 - 1

- Quinta-feira:

Crystal Palace - Arsenal 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 58 20 19 1 0 61 12 49

2. Manchester United 43 20 13 4 3 43 16 27

3. Chelsea 42 20 13 3 4 34 14 20

4. Liverpool 38 20 10 8 2 46 23 23

5. Tottenham 37 20 11 4 5 39 20 19

6. Arsenal 37 20 11 4 5 37 25 12

7. Burnley 33 20 9 6 5 18 17 1

8. Leicester 27 20 7 6 7 30 30 0

9. Everton 27 20 7 6 7 24 30 -6

10. Watford 25 20 7 4 9 29 35 -6

11. Huddersfield Town 23 20 6 5 9 18 32 -14

12. Brighton and Hove Alb 21 20 5 6 9 15 25 -10

13. Stoke 20 20 5 5 10 23 41 -18

14. Southampton 19 20 4 7 9 20 30 -10

15. Newcastle 18 20 5 3 12 19 30 -11

16. Crystal Palace 18 20 4 6 10 18 32 -14

17. West Ham 18 20 4 6 10 22 38 -16

18. AFC Bournemouth 17 20 4 5 11 18 31 -13

19. West Bromwich 15 20 2 9 9 14 27 -13

20. Swansea 13 20 3 4 13 11 31 -20

