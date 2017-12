O torcedor vai ter que esperar mais alguns dias para saber quem comandará o Criciúma no ano que vem. Depois de vários nomes surgirem no cenário tricolor, o anúncio do novo treinador ficou mesmo para a semana que vem. O que avançou foram as conversas com alguns jogadores que interessam para o ano que vem, mas Emerson não divulgou em quais posições.

— É complicado, e quando você joga o nome na mídia dificulta, porque fica como se fosse um leilão. Todos os treinadores que o Criciúma mostrou interesse, que eu conversei, o próprio Fernando Diniz, Marquinhos Santos, foram para outra equipe, renovaram contrato, não sei se ficam valorizados também pela procura do Criciúma. Isso dificulta a gente, então vamos trabalhar com sigilo, não vamos falar com quem estamos conversando para que semana que vem, mais tardar quinta ou sexta-feira, a gente possa anunciar o novo treinador do Criciúma — explicou Emerson.

Nomes como o de Emerson Maria, que acertou com o Vila Nova, Roberto Cavalo, Argel e Lisca também foram cogitados, mas o negócio não avançou. Geninho também apareceu entre os cotados, mas por conta de uma viagem de final de ano com a família, não estaria a disposição para o início da pré-temporada. Por enquanto, a diretoria do clube tem conversado, apresentado o planejamento e o orçamento aos interessados, em busca de alguém para treinar o clube no ano que vem.

— A gente quer um treinador aguerrido, consciente e também com tranquilidade, moderno no futebol brasileiro, não que os que passaram por aqui não são bons, mas a gente quer sangue, raça, quer que volte aquele Criciúma de jogos em casa ser muito difícil de bater, e nós estamos atrás desse tipo de treinador, de comissão técnica, aguerrida, que mexa com o atleta, que tenha raça e que volte o Criciúma a ser muito forte, principalmente dentro de casa, que em bons tempos era quase que imbatível no Majestoso — reforçou.

O anúncio do novo técnico, na primeira quinzena de dezembro, segue um calendário parecido com o do ano passado, quando Deivid foi apresentado no dia 7. Emerson diz que ainda há tempo suficiente e que está tudo dentro do planejamento, já que os atletas estão em férias e só se apresentam dia 27 de dezembro. Eles também aguardam o término do Brasileiro da Série A, neste domingo, para avançar na conversa com alguns possíveis treinadores. Algumas contratações de jogadores serão bancadas pela diretoria, sem depender da chegada do novo técnico.

— Série A ninguém está contratando pois ainda não terminou o campeonato, então muitos jogadores vão sair e liberar no mercado, os únicos clubes que estão trabalhando em treinador e contratações são clubes da Série B e alguns regionais. Sabemos que fica difícil se demorar muito tempo, mas temos pré-acordo com vários atletas, que sabemos que vamos trazer independente do treinador vir e não querer, mas é lógico que tem que passar pela comissão técnica para uma avaliação, para a gente confirmar contratação — explicou.

