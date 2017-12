A tenista americana Serena Williams vai voltar às quadras no dia 30 de dezembro, depois de se tornar mãe em setembro, anunciaram os organizadores do torneio exibição de Abu Dhabi neste domingo.

A atleta de 36 anos não joga desde abril, quando deu uma pausa na carreira por conta da gravidez.

Serena Williams, que em janeiro de 2017 conquistou o Aberto da Austrália pela sétima vez, deu à luz a pequena Alexis Olympia em setembro. A conquista na Oceania foi o 23ª título de Grand Slam da carreira.

No dia 15 de novembro, casou-se com Alexis Ohanian, de 34 anos e cofundador do site Reddit.

"Estou feliz por voltar à Abu Dhabi", comentou Serena Williams em declarações ao site oficial do torneio.

A rival de Serena vai ser a letã Jelena Ostapenko, campeã do último Roland Garros. Vai ser o primeiro duelo entre as duas.

Ex-número 1 do mundo, Serena caiu ao 22ª lugar do ranking. O primeiro desafio de 2018 é defender o título do Aberto da Austrália, em Melbourne, entre os dias 15 de 28 de janeiro.

Caso consiga levantar o troféu na Austrália, Serena igualaria o recorde de títulos de Grand Slam da australiana Margaret Court, com 24 conquistas.

* AFP