Enquanto o novo técnico não chega, o Criciúma trabalha para montar o elenco para o ano que vem. Entre os reforços que devem chegar, o diretor de futebol Emerson Almeida falou em jogadores de meio-campo e ataque, mas sem dar detalhes. A intenção é contratar oito ou nove peças para se juntar ao grupo atual, que deve ficar com 12 ou 13 jogadores, e aproveitar muitos garotos da base. Emerson diz que mesmo antes da chegada do novo técnico, é possível anunciar reforços.

— Sim, é possível porque nós temos as nossas convicções, nosso trabalho, jogadores que se destacaram e que estamos conversando e que também tem interesse, independente de vir treinador ou não é uma posição do clube, nossa, minha, que eu priorizei também, então podemos apresentar algum atleta sim antes do treinador. Mas é bom lembrar que é interessantíssimo ter a avaliação do futuro treinador, da comissão técnica, até para a gente entrar em acordo — pondera.

Alguns nomes do grupo atual estão em negociação, como é o caso do zagueiro Raphael Silva. O colega de posição, Diego Giaretta, também encerra contrato no final deste ano, mas Emerson não confirmou se o clube tem interesse em renovar com ele.

— Raphael Silva e Diego Giaretta tem contrato até o final do ano e estão em período de férias. Conversei com o empresário do Raphael Silva, a gente já fez uma proposta para ele, ele ficou de avaliar mas está difícil, a gente fez uma proposta boa mas ele já tem procura de outros clubes também, e a gente não pode extrapolar e ultrapassar o nosso orçamento. Até final de dezembro pode ser que desenrole, futebol é muito dinâmico, muito rápido, aparecem os negócios e a gente tem que estar atento — comentou.

Outro jogador que se destacou na fase final da Série B, o meia João Henrique também esta na mira do Criciúma. Ele marcou quatro gols nas últimas cinco rodadas do Brasileiro, e chamou a atenção de outros clubes. Na sexta-feira, o Fortaleza oficializou a contratação do jogador no site oficial, mas o empresário dele, César Bottega, não confirmou a informação. Enquanto isso, o Tigre segue na disputa pelo jogador.

— O empresário dele esteve aqui na quinta, conversamos, tem outros atletas também que ele ofereceu de grandes clubes e a gente está avaliando. O João já fizemos uma proposta de renovação, é um jogador interessante, novo, que se destacou no final do brasileiro, e a gente tem interesse e estamos negociando — comentou.

