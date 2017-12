O Avaí vai continuar a contar com Judson. O presidente Francisco Battistotti confirmou nesta quarta-feira que o volante tem tudo acertado para prolongar o vínculo e defender a equipe pela terceira temporada seguida. Outros dois atletas estão em tratativas para seguir no Leão: o lateral Maicon e o meia Pedro Castro.

O dirigente máximo azurra espera definir nos próximos dias os detalhes que separam o Avaí do acordo com o Santos pelo meio-campista. Já o lateral-direito Maicon é aguardado na Ressacada para negociar salários e contrato.

— Com o Maicon seria feito contato se tivéssemos condição de emprestar o Leandro Silva, o que aconteceu (negociado com o Ceará). Depois disso, fiz contato com ele e vamos ajustar as condições financeiras. Se nos ajustarmos, ele será recontratado. Tenho o Guga na lateral direta, da base, que promete e preciso dar visibilidade. O Maicon já disse que aceitaria a reduzir o salário, mas depende do nosso acordo – explicou Battistotti, em entrevista à Rádio CBN Diário.

Quem está bem encaminhado com o Avaí é o atacante Rafinho. O presidente do Avaí acredita que ele estará com equipe na pré-temporada em Águas Mornas e informou que foi uma contratação para repor a saída de Maurinho, negociado ao futebol do exterior.

A estreia do Leão no Campeonato Catarinense está marcada para o dia 17 de janeiro. O Avaí enfrentar o Inter de Lages, no Tio Vida, na Serra Catarinense.

Foto: