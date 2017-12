O Barcelona amargou o Natal do rival Real Madrid ao vencer o clássico por 3 a 0, neste sábado, pela 17ª rodada da Liga espanhola, afirmando ainda mais a liderança isolada do torneio e complicando as chances de título dos merengues.

O uruguaio Luis Suárez abriu o placar, aos 8 minutos do segundo tempo, e Lionel Messi ampliou de pênalti, aos 17, depois de Dani Carvajal colocar a mão na bola dentro da área e ser expulso. No último lance do jogo, Aleix Vidal recebeu passe de Messi e fechou a conta, aos 47.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 45 pontos, disparou na primeira colocação e ampliou para 9 unidades a distância para o vice-líder Atlético de Madri, que perdeu para o Espanyol na sexta-feira.

O Real, que tem um jogo a menos, está na quarta colocação e vê os catalães a 14 pontos. Os merengues nunca conseguiram tirar uma vantagem deste tamanho para levantar o troféu.

Messi ampliou a vantagem na artilharia histórica do duelos entre as equipes: já são 25 no clássico, contra 18 do mítico jogador do Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, e 17 de CR7. Nesta edição da LaLiga, o argentino chegou aos 15 tentos.

Também neste sábado, o Villareal (6º) visitou o Valencia (3º) e venceu por a 1 a 0. O colombiano Carlos Bacca recebeu passe em profundidade e encheu o pé, aos 24 minutos do primeiro tempo, sem chances para o goleiro brasileiro Neto.

No duelo galego, o Celta de Vigo venceu o Deportivo La Coruña por 3 a 1, com dois gols de Iago Aspas, completando a última rodada do campeonato espanhol em 2017. A próxima rodada da competição começa em 6 de janeiro de 2018.

-- Resultados da 17ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Terça-feira:

Levante - Leganés 0 - 0

- Quarta-feira:

Getafe - Las Palmas 2 - 0

Real Sociedad - Sevilla 3 - 1

- Quinta-feira:

Eibar - Girona 4 - 1

Alavés - Málaga 1 - 0

- Sexta-feira:

Betis - Athletic Bilbao 0 - 2

Espanyol - Atlético de Madri 1 - 0

- Sábado:

Real Madrid - Barcelona 0 - 3

Valencia - Villarreal 0 - 1

Deportivo La Coruña - Celta Vigo 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 45 17 14 3 0 45 7 38

2. Atlético de Madri 36 17 10 6 1 25 8 17

3. Valencia 34 17 10 4 3 36 17 19

4. Real Madrid 31 16 9 4 3 30 14 16

5. Sevilla 29 17 9 2 6 20 22 -2

6. Villarreal 27 17 8 3 6 24 20 4

7. Eibar 24 17 7 3 7 22 29 -7

8. Getafe 23 17 6 5 6 22 16 6

9. Real Sociedad 23 17 6 5 6 31 29 2

10. Girona 23 17 6 5 6 21 26 -5

11. Celta Vigo 21 17 6 3 8 30 25 5

12. Athletic Bilbao 21 17 5 6 6 18 19 -1

13. Leganés 21 16 6 3 7 12 14 -2

14. Betis 21 17 6 3 8 25 31 -6

15. Espanyol 20 17 5 5 7 14 21 -7

16. Levante 18 17 3 9 5 15 22 -7

17. Alavés 15 17 5 0 12 13 25 -12

18. Deportivo La Coruña 15 17 4 3 10 19 34 -15

19. Málaga 11 17 3 2 12 13 31 -18

20. Las Palmas 11 17 3 2 12 13 38 -25

