O lateral Dani Carvajal declarou que o Real Madrid ainda pode ser campeão da Liga espanhola, apesar da derrota por 3 a 0 no clássico para o Barcelona que deixou os merengues a 14 pontos de distância do líder.

"Nem nós perdemos, nem o Barcelona já ganhou. São muitos pontos, mas vamos tentar vencer os jogos que nos restam e ver se conseguimos tentar o título. Não se ganham ou perdem Ligas em dezembro", afirmou em entrevista o jornal AS.

Sobre o Clássico, Dani disse que "foi uma dura derrota" e que "foi difícil dormir" depois do jogo.

"Mas somos o Real Madrid. Viemos de um anos fantástico e ainda faltam seis meses de temporada. Estou certo de que vamos brigar por tudo", garantiu o jogador de 25 anos.

O Real Madrid encerrou o ano de 2017 de maneira história, com cinco títulos: Liga espanhola, Liga dos Campeões, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes.

Com a Liga complicada, as oitavas de final da Champions ganharam ainda mais importância após o sorteio, que colocou o Paris Saint-Germain de Neymar, Edinson Cavani e Kylian Mbappé no caminho merengue.

"A eliminatória contra o PSG vai ser muito dura. Eles têm jogadores muito bons, mas vamos dar a cara. Vamos com tudo. Não pode pensar que se for eliminado vai ser uma catástrofe. É preciso fazer o que você tem em mãos. Se perder ou não, poderá deixar o campo com a cabeça em pé".

* AFP