O líder Manchester City deu mais um passo em direção ao título da Premier League, neste sábado, ao conseguir o 17ª triunfo seguido na competição com goleada por 4 a 0 sobre o Bournemouth (18º), pela 19ª rodada do torneio.

Os Citizens têm 14 pontos de vantagem para o segundo colocado Manchester United, que ainda enfrenta o Leicester (8º).

O argentino Sergio Aguero marcou dois gols, aos 27 e 79 minutos de jogo. Raheem Sterling e o brasileiro Danilo completaram o espetáculo, com gols aos 53 e 85 minutos, respectivamente.

"É um jogador especial, uma lenda. Estou feliz quando joga e marca gols. Agora já teremos um Natal feliz", comemorou Pep Guardiola, rasgando elogios a Aguero. O argentino chegou à marca de 101 gols no Etihad Stadium.

Com 18 vitórias em 19 rodadas, os comandados de Pep Guardiola estão a dois triunfos de igualar o recorde de vitórias consecutivas que ostenta o Bayern de Munique de Guardiola, em 2013-14.

Mais cedo, o Chelsea (3º) perdeu a oportunidade de abrir vantagem para seus perseguidores e apenas empatou sem gols com o Everton (9º). As duas equipes não contaram com seus atacantes Álvaro Morata e Wayne Rooney.

Os Blues se mantêm na terceira posição, mas podem ver o United ampliar a diferença para cinco pontos, caso os Diabos Vermelhos vençam o Leicester (8º) no último jogo do dia.

Já o Tottenham (5º) venceu o Burnley (7º) por 3 a 0 fora de casa, graças à excelente atuação do atacante Harry Kane. O camisa 10 da equipe fez os três gols da partida e empatou com o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) na artilharia da competição, com 15 gols cada.

Nos outros do sábado, o Newcastle (15º) deixou a zona de rebaixamento ao vencer o West Ham (17º) por 3 a 2 fora de casa. Já o Brighton (12º) encerrou a sequência de derrotas com vitória sobre o Watford (10º) por 1 a 0.

Southampton (13º) e Huddersfield (11º) empataram em 1 a 1, mesmo resultado do jogo entre Crystal Palace (16º) e Swansea (20º).

-- Resultados da 19ª rodada da Premier League:

- Sexta-feira:

Arsenal - Liverpool 3 - 3

- Sábado:

Everton - Chelsea 0 - 0

Swansea - Crystal Palace 1 - 1

Stoke - West Bromwich 3 - 1

Southampton - Huddersfield Town 1 - 1

West Ham - Newcastle 2 - 3

Brighton and Hove Alb - Watford 1 - 0

Manchester City - AFC Bournemouth 4 - 0

Burnley - Tottenham 0 - 3

(17h45) Leicester - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 55 19 18 1 0 60 12 48

2. Manchester United 41 18 13 2 3 39 12 27

3. Chelsea 39 19 12 3 4 32 14 18

4. Liverpool 35 19 9 8 2 41 23 18

5. Tottenham 34 19 10 4 5 34 18 16

6. Arsenal 34 19 10 4 5 34 23 11

7. Burnley 32 19 9 5 5 16 15 1

8. Leicester 26 18 7 5 6 27 26 1

9. Everton 26 19 7 5 7 24 30 -6

10. Watford 22 19 6 4 9 27 34 -7

11. Huddersfield Town 22 19 6 4 9 17 31 -14

12. Brighton and Hove Alb 21 19 5 6 8 15 23 -8

13. Southampton 19 19 4 7 8 18 25 -7

14. Stoke 19 19 5 4 10 22 40 -18

15. Newcastle 18 19 5 3 11 19 29 -10

16. Crystal Palace 18 19 4 6 9 16 29 -13

17. West Ham 17 19 4 5 10 19 35 -16

18. AFC Bournemouth 16 19 4 4 11 15 28 -13

19. West Bromwich 14 19 2 8 9 14 27 -13

20. Swansea 13 19 3 4 12 11 26 -15

* AFP