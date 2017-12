O Manchester City (1º) venceu de virada por 2 a 1 o West Ham (19º), neste domingo pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, graças a um gol nos minutos finais do espanhol David Silva, e se manteve isolado no topo da tabela.

Com este novo triunfo, o City somou sua 13ª vitória consecutiva, num temporada em que ainda não perdeu na Premier League após 15 rodadas.

Esta espetacular campanha lhe permite liderar a Premier League com 8 pontos de vantagem sobre o Manchester United (2º), que no sábado venceu por 3 a 1 o Arsenal, 5º a 15 pontos de distância do líder. O Chelsea é o 3º colocado com 11 pontos a menos, enquanto o Liverpool, 4º, está a 14 pontos de distância.

No Etihad Stadium, o West Ham se defendeu como pode para segurar a pressão desse dominante City e aproveitou um gol de cabeça do italiano Angelo Ogbonna para colocar ainda mais pressão no adversário.

O resultado foi um verdadeiro 'ataque contra defesa' no segundo tempo, com o City buscando o empate com o argentino Nicolás Otamendi (57 min), após ótima jogada do brasileiro Gabriel Jesus.

No gol do West Ham, Adrían San Miguel, em seu primeiro jogo na temporada substituindo o titular Joe Hart, foi um verdadeiro paredão e dificultou muito a vida do City, mas nada pôde fazer quando Kevin De Bruyne lançou David Silva na pequena área e o espanhol se jogou para desviar a bola, dando a vitória ao time da casa.

Depois de derrotar na última semana o Southampton e o Huddersfield, ambos por 2 a 1, o City chegou à terceira partida seguida vencendo por este placar com o gol da vitória saindo nos 10 minutos finais.

Na outra partida disputada neste domingo, Bournemouth (14º) e Southampton (11º) empataram em 1 a 1.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Chelsea - Newcastle 3 - 1

West Bromwich - Crystal Palace 0 - 0

Leicester - Burnley 1 - 0

Everton - Huddersfield Town 2 - 0

Brighton and Hove Alb - Liverpool 1 - 5

Stoke - Swansea 2 - 1

Watford - Tottenham 1 - 1

Arsenal - Manchester United 1 - 3

- Domingo:

AFC Bournemouth - Southampton 1 - 1

Manchester City - West Ham 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 43 15 14 1 0 46 10 36

2. Manchester United 35 15 11 2 2 35 9 26

3. Chelsea 32 15 10 2 3 28 12 16

4. Liverpool 29 15 8 5 2 33 19 14

5. Arsenal 28 15 9 1 5 29 19 10

6. Tottenham 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Burnley 25 15 7 4 4 14 12 2

8. Watford 22 15 6 4 5 25 26 -1

9. Leicester 20 15 5 5 5 20 20 0

10. Everton 18 15 5 3 7 19 28 -9

11. Southampton 17 15 4 5 6 15 18 -3

12. Brighton and Hove Alb 17 15 4 5 6 14 19 -5

13. Stoke 16 15 4 4 7 18 30 -12

14. AFC Bournemouth 15 15 4 3 8 13 17 -4

15. Newcastle 15 15 4 3 8 14 22 -8

16. Huddersfield Town 15 15 4 3 8 9 26 -17

17. West Bromwich 13 15 2 7 6 12 21 -9

18. Crystal Palace 10 15 2 4 9 8 25 -17

19. West Ham 10 15 2 4 9 13 32 -19

20. Swansea 9 15 2 3 10 8 18 -10

