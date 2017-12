A provável saída de Alemão nos próximos dias para o Paraná faz a lista de jogadores liberados pelo Internacional subir. O lateral se soma a outros 18 jogadores cedidos pela direção colorada para outros clubes em 2018, e à Alex Santana e Diego, estes já anunciados pela equipe parananense.

Anunciado sem muito brilho no início de 2017, Alemão firmou contrato com o Inter por três temporadas. Ficou fora dos gramados por cinco meses por conta de fortes dores no pé direito e não empolgou – ele chegou a pagar promessa atravessando o Beira-Rio de joelhos.

Outro que deixou o Inter recentemente foi o volante Matheus Bertotto. Campeão do Brasileirão de Aspirantes pela base, o jogador de 24 anos encerrou o seu vínculo com o clube em dezembro deste ano. Sem interesse na renovação do volante, o Inter o liberou para procurar clube. A direção do Veranópolis acertou a contratação de Bertotto para o Gauchão de 2018.

Quem já saiu

Bertotto (Veranópolis)

Arthur (Brasil-Pel)

Alisson Farias (Brasil-Pel)

Mossoró (Brasil-Pel)

Alex Santana (Paraná)

Diego (Paraná)

Junio (Sampaio Corrêa)

Kaike (Sampaio Corrêa)

Carlos (devolvido ao Atlético-MG)

Carlinhos (sem clube)

Eduardo (Figueirense)

Aylon (América-MG)

Jacsson (CRB)

Alan Ruschel (Chapecoense)

Yan Petter (ABC)

Vitinho (ABC)

Léo Ávila (ABC)

Murilo (ABC)

