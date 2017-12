O técnico Antonio Conte se mostrou confiante com a permanência no Chelsea de suas duas estrelas belgas, o atacante Eden Hazard e o goleiro Thibaut Courtois, apesar das especulações de um grande interesse da Liga Espanhola nos dois jogadores.

O pai de Hazard declarou à imprensa belga recentemente que seu filho, com contrato até 2019 com o Chelsea, não quer se comprometer a assinar um novo vínculo com o clube inglês diante do aparente interesse do Real Madrid em contar com seus serviços.

Já Courtois, que brilhou no passado vestindo a camisa do Atlético de Madrid, não esconde seu desejo de voltar à Espanha, onde vivem seus filhos.

Conte, na véspera da partida contra o Stoke City, explicou que não pretende tornar públicas as conversas que teve com ambos os jogadores.

"Estou orgulhoso de ter ele na minha equipe, no meu elenco e estou feliz de trabalhar com ele", declarou o técnico do Chelsea sobre Hazard, de 26 anos.

"É realmente um bom garoto e tem muita margem para melhorar e se tornar um dos melhores jogadores do mundo", completou.

Sobre Courtois, o técnico italiano de 48 anos, em sua terceira temporada à frente do Chelsea, lembrou que o goleiro "tem contrato, também para o ano que vem, com o clube".

"Estamos falando de um goleiro fantástico, um grande cara, e estou muito feliz de trabalhar com ele", elogiou Conte, antes de afirmar desconhecer que a família do belga vivia em Madri.

Conte lembrou que "são dois jogadores muito importantes" para o Chelsea e que "é muito importante tratar de melhorar a equipe, fortalecê-la, e isso não se faz vendendo jogadores".

* AFP