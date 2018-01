O goleiro brasileiro Ederson evitou a primeira derrota do Manchester City na Premier League, ao defender um pênalti no duelo contra o Crystal Palace que terminou em empate sem gol, neste domingo pela 21ª rodada da competição.

A partida foi claramente dominada pelo líder isolado da Premier League, que criou diversas chances de gol, mas esbarrou na grande atuação do goleiro do Palace Wayne Hennessey.

Nos minutos finais do jogo, o Crystal Palace encontrou forças para tentar a vitória em casa e chegou perto do feito, primeiro em grande chance de Andy Towsend, que isolou uma finalização de cara para o gol vazio, aos 33 minutos, e depois no pênalti defendido por Ederson.

O árbitro considerou falta de Raheem Sterling dentro da área sobre o francês Wilfried Saha, mas a cobrança do sérvio Luka Milivojevic foi defendida com os pés pelo goleiro da seleção brasileira nos acréscimos do jogo.

Além do decepcionante empate, o City sofreu um duro baque com as lesões do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que sentiu o joelho e precisou ser substituído aos 21 minutos do primeiro tempo, e do belga Kevin de Bruyne.

Após a partida, o técnico Pep Guardiola admitiu em coletiva que Gabriel Jesus pode ficar longe dos gramados "por um ou dois meses".

Ederson salvou um ponto para a equipe de Guardiola, mas o City desperdiçou a chance de igualar o recorde de vitórias consecutivas nas grandes ligas europeias que pertence ao Bayern de Munique, com 19 vitórias em 2014... quando era treinado pelo técnico catalão.

O City teve que se contentar com a impressionante marca de 18 vitórias seguidas na Premier League, o que lhe valeu uma vantagem de 14 pontos sobre o vice-líder Chelsea.

Na última partida do dia, o Arsenal (6º) também decepcionou, tendo que se contentar com um empate em 1 a 1 com o lanterninha West Bromwich.

O chileno Alexis Sánchez abriu o placar para os Gunners aos 38 minutos do segundo tempo, mas o West Brom conseguiu buscar o empate a um minuto do apito final com Jay Rodriguez em cobrança de pênalti.

- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

AFC Bournemouth - Everton 2 - 1

Watford - Swansea 1 - 2

Huddersfield Town - Burnley 0 - 0

Liverpool - Leicester 2 - 1

Newcastle - Brighton and Hove Alb 0 - 0

Chelsea - Stoke 5 - 0

Manchester United - Southampton 0 - 0

- Domingo:

Crystal Palace - Manchester City 0 - 0

West Bromwich - Arsenal 1 - 1

- Quinta-feira:

(18h00) Tottenham - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 59 21 19 2 0 61 12 49

2. Chelsea 45 21 14 3 4 39 14 25

3. Manchester United 44 21 13 5 3 43 16 27

4. Liverpool 41 21 11 8 2 48 24 24

5. Arsenal 38 21 11 5 5 38 26 12

6. Tottenham 37 20 11 4 5 39 20 19

7. Burnley 34 21 9 7 5 18 17 1

8. Leicester 27 21 7 6 8 31 32 -1

9. Everton 27 21 7 6 8 25 32 -7

10. Watford 25 21 7 4 10 30 37 -7

11. Huddersfield Town 24 21 6 6 9 18 32 -14

12. Brighton and Hove Alb 22 21 5 7 9 15 25 -10

13. Southampton 20 21 4 8 9 20 30 -10

14. AFC Bournemouth 20 21 5 5 11 20 32 -12

15. Stoke 20 21 5 5 11 23 46 -23

16. Newcastle 19 21 5 4 12 19 30 -11

17. Crystal Palace 19 21 4 7 10 18 32 -14

18. West Ham 18 20 4 6 10 22 38 -16

19. West Bromwich 16 21 2 10 9 15 28 -13

20. Swansea 16 21 4 4 13 13 32 -19

* AFP