O Brasil terá um caminho tranquilo na fase de grupos na Copa 2018. Em sorteio realizado pela Fifa no início da tarde desta sexta-feira no Kremlin, em Moscou, ficou definido que a Seleção terá Suíça, Costa Rica e Sérvia como adversários em sua chave no Mundial.

Cabeça de chave do Grupo E, a equipe comandada por Tite, que ficará hospedada em Sochi, no sul da Rússia, estreará contra a Suíça no dia 17 de junho, às 15h, na sede de Rostov, também no sul do país, que fica a 1,6 mil quilômetros da capital Moscou. Conheça aqui todas as sedes do Mundial.

A seleção escapou de ter dois adversários complicados em seu grupo. A Espanha caiu no B, que tem Portugal como cabeça de chave. E a Inglaterra ficou no G, que tem a Bélgica como melhor colocada no ranking da Fifa.

O chamado "grupo da morte" será o F, que tem a Alemanha como cabeça de chave e terá México, Suécia e Coréia do Sul como adversários. A abertura da Copa ocorrerá entre a Rússia e a Arábia Saudita, em 14 de junho,

Grupo A

Rússia

Arábia Saudita

Egito

Uruguai

Grupo B

Portugal

Espanha

Marrocos

Irã

Grupo C

França

Austrália

Perú

Dinamarca

Grupo D

Argentina

Islândia

Croácia

Nigéria

Grupo E

Brasil

Suíça

Costa Rica

Sérvia

Grupo F

Alemanha

México

Suécia

Coréia do Sul

Grupo G

Bélgica

Panamá

Tunísia

Inglaterra

Grupo H

Polônia

Senegal

Colômbia

Japão