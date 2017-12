A era de domínio do chamado 'Big Four' do tênis, formado por Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray está chegando ao fim, garantiu neste domingo o tcheco Tomas Berdych, atual número 19 do mundo.

Em apresentação do torneio do Catar, o primeiro que o tcheco disputará na nova temporada, Berdych afirmou que "será um ano muito interessante" para o mundo do tênis, com a aparição de diversos novos jovens jogadores.

Perguntado sobre um possível fim da era do 'Big Four', Berdych respondeu que "é difícil dizer agora, mas sim, acredito que é possível".

Desde 2010, 28 dos 32 títulos de Grand Slam foram vencidos por um dos quatro membros do seleto grupo.

"Não estou dizendo que já está acabado, mas acredito que seja um processo natural pela idade" dos membros do quarteto, todos trintões.

