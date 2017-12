O Campeonato Catarinense de 2018 terá uma partida final para decidir quem será o campeão. Nesta segunda-feira, a Federação Catarinense de Futebol informou que a CBF autorizou a utilização de uma data prevista para a Copa do Brasil - 31 de janeiro ou 7 de fevereiro — poderá ser utilizada para a realização da 5ª rodada do turno. Assim, a competição ganha mais um dia de e a grande final do Estadual pode ser disputada, marcada para o dia 8 de abril.

O Catarinense 2018 será disputado em pontos corridos, em partidas de ida e volta, com todos os 10 clubes se enfrentando, totalizando 18 rodadas. Estarão na final as duas equipes que mais pontuarem, com a vantagem de decidir em casa para o time que somar mais pontos. Caso a final termine empatada, o campeonato será decidido na disputa de pênaltis.

A FCF não levou em consideração a participação da Chapecoense na Copa Libertadores. Em 14 de fevereiro, o calendário de competições da CBF prevê partida de ida do segundo confronto da pré-Libertadores. A Chape, porém, sinalizou nos bastidores que deve mandar a campo uma equipe reserva e priorizar a disputa continental, para garantir que a fórmula aprovada anteriormente não seja afetada.

