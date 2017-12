Genoa e Udinese saíram provisoriamente da zona de rebaixamento, nesta segunda-feira, no fechamento da 15ª rodada da Serie A, depois de superarem os rivais diretos na briga contra a degola, Hellas Verona e Crotone, respectivamente.

O time genovês (15º) venceu por 1 a 0 na visita ao Hellas Verona (19º). O veterano macedônio Goran Pandev fez o único gol do jogo.

Já a Udinese (14º) venceu com tranquilidade por 3 a 0 na visita ao Crotone (16º), com dois gols do meia tcheco Jakub Jankto (40 e 53) e um de Kevin Lasagna (66).

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Roma - SPAL 3 - 1

Napoli - Juventus 0 - 1

- Sábado:

Torino - Atalanta 1 - 1

- Domingo:

Benevento - Milan 2 - 2

Inter - Chievo 5 - 0

Bologna - Cagliari 1 - 1

Fiorentina - Sassuolo 3 - 0

Sampdoria - Lazio 1 - 2

- Segunda-feira:

Crotone - Udinese 0 - 3

Hellas Verona - Genoa 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 39 15 12 3 0 33 10 23

2. Napoli 38 15 12 2 1 35 10 25

3. Juventus 37 15 12 1 2 41 14 27

4. Roma 34 14 11 1 2 27 10 17

5. Lazio 32 14 10 2 2 35 16 19

6. Sampdoria 26 14 8 2 4 28 20 8

7. Fiorentina 21 15 6 3 6 26 19 7

8. Milan 21 15 6 3 6 21 20 1

9. Bologna 21 15 6 3 6 18 18 0

10. Atalanta 20 15 5 5 5 21 19 2

11. Torino 20 15 4 8 3 19 21 -2

12. Chievo 20 15 5 5 5 17 26 -9

13. Cagliari 16 15 5 1 9 14 25 -11

14. Udinese 15 14 5 0 9 21 24 -3

15. Genoa 13 15 3 4 8 13 20 -7

16. Crotone 12 15 3 3 9 11 30 -19

17. Sassuolo 11 15 3 2 10 8 27 -19

18. SPAL 10 15 2 4 9 13 26 -13

19. Hellas Verona 9 15 2 3 10 12 30 -18

20. Benevento 1 15 0 1 14 8 36 -28

