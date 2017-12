O atacante Harry Kane, estrela da seleção da Inglaterra e do Tottenham, vai encerrar 2017 como artilheiro do ano na Europa, superando os 54 gols de Lionel Messi na seleção e no clube.

Kane, de 24 anos, marcou três vezes na vitória por 5 a 2 dos Spurs sobre o Southampton, pela 20ª rodada da Premier League nesta terça-feira. O camisa 10 chegou a 56 gols marcados no ano.

Messi terminou o ano com 54 gols marcados com as camisas do Barcelona e da Argentina, enquanto Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portugal), Robert Lewandowski (Bayern de Munique e Polônia) e Edinson Cavani (Paris Saint-Germain e Uruguai) terminaram empatados com 53 gols cada.

"Hurrykane", apelido que brinca com a palavra "furacão" em inglês, também chegou a 38 gols em um ano natural de Premier League, superando o recorde ostentado por Alan Shearer desde 1995, com 36.

O antigo detetor do recorde parabenizou a nova marca de Kane: "Você teve um ano de 2017 magnífico, merece o recorde. Parabéns. Continue trabalhando tão bem", disse Shearer no Twitter.

"O total de Messi foi superado. Parabéns, Harry Kane! Um feito magnífico", escreveu o ex-jogador inglês Gary Lineker, atualmente comentarista esportivo.

Harry Kane tem a melhor média de gols por jogo. O inglês precisou de 52 jogos para balançar as redes 56 vezes, enquanto Messi entrou em campo 64 vezes para deixar sua marca em 54 oportunidades.

* AFP