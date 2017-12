O Bayern de Munique quer mostrar nesta terça-feira contra o PSG que "ainda é um grande clube europeu" e que pode "jogar de igual para igual com um clube que investiu meio bilhão de euros", declarou nesta segunda-feira o técnico alemão Jupp Heynckes, na véspera do duelo pela Liga dos Campeões.

- O Bayern perdeu por 3 a 0 na ida com Carlo Ancelotti como técnico, qual a diferença para hoje?

"Não quero mais falar do passado, nem da equipe que herdei. O importante é que temos uma atmosfera muito positiva, não só na equipe mas em todo o clube, e disso tiramos muitas forças, motivação e prazer de trabalhar."

- Qual o objetivo para este duelo?

"Trata-se primeiramente de prestígio, de esquecer o jogo de ida, de mostrar no cenário europeu que estamos à altura de um clube que investiu meio bilhão de euros em contratações e que joga no mais alto nível europeu. Estou convencido que, apesar das temperaturas glaciais, nosso público vai esquentar o estádio e que vamos fazer uma grande partida para mostrar que não temos apenas uma história gloriosa, mas que também fazemos parte dos grandes clubes europeus."

- Como você vê os gastos do PSG?

"Assim vai o futebol, mas isso não quer dizer obrigatoriamente que essas equipes devem ganhar a Liga dos Campeões. Uma equipe que quer ganhar a Liga dos Campeões precisa de jogadores de alto nível, mas também ser homogenia, cultivar uma boa atmosfera, o respeito mútuo entre jogadores. As equipes que têm tudo isso são as que ganham a Liga dos Campeões. O Real Madrid, com Zinedine Zidane, fez muitos jovens jogarem, nem sempre grandes nomes, mas eles tem um espírito de equipe extraordinário que explica como estão onde estão."

- Como parar as estrelas do ataque do PSG?

"Neymar eu conheço perfeitamente, vi todos seus jogos no Barcelona pela televisão. Sabemos como ele joga, que é um atacante que gosta de assumir o jogo, que é forte no drible, muito criativo e perigoso diante do gol. Mbappé tem em si uma incrível classe. Vamos tentar resolver esses problemas pelo coletivo. Mas se o PSG tem um grande time, isso se deve muito ao técnico Unai Emery, ele é muito rigoroso e tenta formar uma equipe de alto nível com jogadores de alto nível. O PSG está entre os favoritos da Liga dos Campeões, isso é claro."

- Na partida de ida, Ancelotti foi muito criticado por descartar diversas estrelas do Bayern...

"Um técnico escala sempre a melhor equipe possível. É por isso que nunca vou criticar a escalação de outro técnico. Temos um plano de jogo, mas são os jogadores que o colocam em prática e isso funciona ou não. Todo o resto são especulações, nunca saberemos o que teria acontecido se os jogadores que ficaram de fora jogassem essa partida".

- Franck Ribery está pronto para jogar contra o PSG?

"Franck vem treinando há três semanas com a equipe. Mas ele só jogou dois minutos no sábado. Para esta partida, escolherei meus jogadores sem tomar riscos."

Propostas colhidas em coletiva de imprensa

