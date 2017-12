Responsável por recuperar nomes como Bruno Cortez e Léo Moura no Grêmio, o técnico Renato Portaluppi pode fazer esforço semelhante com Adriano Imperador no clube em 2018.

Segundo informação do repórter Marco Aurélio Souza, divulgada por Eric Faria na TV Globo, o treinador pretende convencer a direção do time gaúcho a dar uma chance ao atacante de 35 anos, que não atua a quase dois anos, desde que teve curta passagem pelo Miami United, dos Estados Unidos, em que atuou em somente uma partida. O atacante também poderia retomar a carreira no Flamengo, seu clube do coração, que estuda a possibilidade de contratá-lo.

— Não sei que desdobramento o fato pode ter. O que posso garantir é que Renato gostaria de dar uma chance ao Adriano — disse Marco Aurélio Souza em contato com GaúchaZH.

Amigo pessoal de Adriano, Renato teria projeto pessoal de recuperar o jogador no Grêmio. No Jogo das Estrelas, ocorrido nesta quarta-feira, no Rio, os dois se reencontraram no Maracanã e conversaram sobre a possibilidade. Agora, Renato tentará convencer a direção do Grêmio a apostar em Adriano, que acumula diversas polêmicas na carreira.

