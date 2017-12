O meia Andrés Iniesta, que se lesionou no sábado durante partida contra o Celta de Vigo (2-2), sofreu uma contratura muscular na coxa e desfalcará o Barcelona nesta terça-feira no duelo contra o Sporting pela Liga dos Campeões, anunciou o clube espanhol.

Iniesta precisou ser substituído aos 8 minutos do segundo tempo, dando lugar a Denis Suárez, no sábado no Camp Nou, numa partida em que o Barcelona também viu o zagueiro francês Samuel Umtiti sofrer lesão muscular que o deixará longe dos campos por até 8 semanas.

Ernesto Valverde, técnico do Barça, terá a oportunidade de promover um rodízio de luxo nesta terça-feira contra o Sporting, já que o Barça garantiu de maneira antecipada a classificação do grupo D da Champions como primeiro colocado da chave.

* AFP