O Inter de Lages conta com mais um reforço para a disputa do Campeonato Catarinense de 2018. O clube confirmou a contratação do volante Paulo Henrique que defendeu o Uberaba-MG e o Velo Clube-SP, em um total de 29 partidas ao longo deste ano. O atleta já treina com o grupo na Serra Catarinense.

Natural de Maringá (PR), o jogador no currículo três anos em clubes de Portugal. Do JMalucelli, em 2007, se transferiu ao Vitória de Guimarães. O time o emprestou para outros dois até 2010, ao Covilhã e ao Varzim. Na maior parte da carreira, porém, Paulo Henrique defendeu equipes do interior do Paraná, como também o Toledo e o Rio Branco.

O Leão Baio estreia no Campeonato Catarinense no dia 17 de janeiro. O time comandado pelo técnico Leandro Niehues, alçado ao posto depois de trabalhar como diretor de futebol, vai enfrentar o Avaí, no Tio Vida, em Lages.

