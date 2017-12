O Inter de Lages, enfim, começou a se preparar para o Campeonato Catarinense 2018. O clube confirmou Leandro Niehues no comando técnico. O elenco já deu início aos treinamentos e tem reforços confirmados. Entre eles o atacante Toshi, emprestado pelo Avaí para a disputa do Estadual.

O japonês de 25 anos era um dos pouco remanescentes entre os atacantes do plantel azurra. No entanto, no Leão Baio a expectativa é de que tenha mais oportunidades de atuar, já que fez apenas 10 jogos nos últimos dois anos na Ressacada. Além de Toshi, o Inter fechou com o zagueiro Gregory, de 29 anos, que estava no Linense e em Santa Catarina defendeu o Concórdia em 2014.

Eles serão comandado por Leandro Niehues, que está no clube desde outubro para a montagem do elenco e da comissão técnica, na função de coordenador de futebol. Niehues, aos 44 anos, volta ao cargo em que se sagrou o último treinador campeão pelo clube.

A estreia do Inter de Lages no Catarinense está marcada para o dia 17 de janeiro. O Colorado recebe o Avaí, no Tio Vida.

