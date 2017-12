O Atlético Tubarão é campeão da Copa SC e com o título inédito, carimba a participação na Copa do Brasil do ano que vem. Depois de vencer o primeiro jogo fora por 2 a 1, o Tubarão decidiu o jogo em casa, e com a vantagem do empate, levou a melhor depois de fazer 1 a 1 com o Brusque. O lateral Borges destacou a trajetória do grupo até chegar ao título conquistado na tarde de domingo.

— Estou muito feliz, a gente trabalhou muito para isso. Recebemos críticas e passamos por cima de tudo, e agora estamos vivendo esse momento — comentou.

O atacante Luan, que marcou dois gols na semi-final e garantiu o Peixe na decisão da Copa SC, também exaltou a dedicação do grupo, que se preparava para esta competição desde julho deste ano.

— A gente trabalhou muito e graças a Deus conseguiu. Agora tem a Copa do Brasil no ano que vem, nosso trabalho deu certo. Vencer assim no sufoco, na emoção, tem um gostinho melhor, aquela sensação de frio na barriga _ comentou.

O técnico Waguinho Dias, que fez boa campanha no início do ano e manteve o Peixe na elite do Catarinense, tem contrato até o final do ano que vem. Exaltado pela torcida, que gritou o nome dele ao final da partida, o treinador sabe da importância de disputar uma competição nacional na próxima temporada.

_ Título importante demais, essa torcida maravilhosa, esse trabalho que fizemos e ano que vem tem o calendário completo para contemplar essa torcida que sempre nos apoia _ elogiou o treinador.