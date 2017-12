O atacante Timo Werner não vai deixar o Leipzig para assinar com o Real Madrid, garantiu o diretor esportivo do clube alemão, Ralf Rangnick, nesta sexta-feira, ao ser perguntado sobre os rumores de possível negociação.

"Nem neste inverno, nem no próximo verão. Vamos guardar Timo Werner com a gente. Estamos comprometidos e em conversas intensivas com seu conselheiro", garantiu Rangnick na véspera do jogo contra o Hoffenheim, pela Bundesliga.

"São coisas que não levo a sério", indicou quando perguntado sobre informações do jornal Marca, que informou sobre a possível contratação do atacante de 21 anos pelo Real Madrid.

Werner tem contrato com o Leipzig até 2020. O clube está na segunda colocação da Bundesliga, a três pontos do líder Bayern de Munique, e tem chances de remotas de avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Para isso, precisa vencer o Besiktas e torcer para que o Porto não vença o Monaco na última rodada.

No final da temporada, o Leipzig vai perder um dos principais jogadores do time para o Liverpool. O time inglês contratou o guineano Naby Keita por 70 milhões de euros.

* AFP