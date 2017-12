O Liverpool anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro holandês Virgil van Dijk, que deixou o Southampton por 75 milhões de libras, segundo valores apurados pela imprensa britânica.

O jogador de 26 anos "vai ser mudar para Anfield na reabertura da janela de contratações, dia 1º de janeiro de 2018". Van Dijk vai vestir a camisa número 4, precisou o clube em comunicado.

"Encantado e honrado com o acordo para ser jogador do Liverpool. Hoje é um dia de orgulho para mim e para minha família, visto que me uno a um dos maiores clubes do mundo", declarou Van Dikk nas redes sociais, posando com a camisa dos Reds ao lado de uma árvore de Natal.

Se os valores da transação forem confirmados, o holandês se tornaria o defensor mais caro da história, superando os 57 milhões de libras pagos pelo Manchester City para tirar o lateral esquerdo Kyle Walker do Tottenham.

O Southampton confirmou a operação pelas redes sociais, o que "é um novo recorde mundial por um zagueiro", apesar de não precisar o valor da contratação.

Os 75 milhões de libras pagos por Van Dijk igualam o valor pago pelo Manchester United para contar com o atacante belga Romelu Lukaku. É a segunda transação mais cara do futebol inglês, atrás apenas das 90 milhões de libras pagas pelos Diabos Vermelhos para contratar o francês Paul Pogba.

Van Dijk poderia estrear com a nova equipe no dia 5 de janeiro, pela terceira fase da FA Cup. A partida vai ser o clássico de Liverpool, entre os Reds e o Everton.

* AFP