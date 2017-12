O Liverpool vai receber o rival Everton pela terceira fase de FA Cup, no início de janeiro, depois de sorteio realizado nesta segunda-feira.

Os dois times da cidade de Liverpool se enfrentaram no torneio pela última vez na semifinal de 2012, com vitória dos Reds. No próximo domingo, os dois times duelam em Anfield pela 16ª rodada da Premier League.

A terceira fase da FA Cup vai ser disputada no primeiro final de semana de janeiro, entre os dias 5 e 7.

O atual campeão Arsenal visita o histórico Nottingham Forest, bicampeão da Copa da Europa que agora amarga a segunda divisão inglesa.

Líder da Premier League, o Manchester City vai ter o duelo mais complicado entre os favoritos. O time de Pep Guardiola recebe o Burnley, revelação da competição que ocupa a sétima colocação com a terceira melhor defesa do campeonato.

- Sorteio da 3ª rodada da FA Cup, entre os dias 5 e 7 de janeiro

Ipswich - Sheffield United

Watford - Bristol City

Birmingham - Burton

Liverpool - Everton

Brighton - Crystal Palace

Aston Villa - Woking o Peterborough

Bournemouth - AFC Fylde o Wigan

Coventry - Stoke

Newport - Leeds

Bolton - Huddersfield

Port Vale o Yeovil - Bradford

Nottingham Forest - Arsenal

Brentford - Notts County

QPR - MK Dons

Manchester United - Derby

Forest Green o Exeter - West Brom

Doncaster - Slough Town o Rochdale

Tottenham - AFC Wimbledon

Middlesbrough - Sunderland

Fleetwood o Hereford - Leicester

Blackburn o Crewe - Hull

Cardiff - Mansfield

Manchester City - Burnley

Shrewsbury - West Ham

Wolves - Swansea

Stevenage - Reading

Newcastle - Luton

Millwall - Barnsley

Fulham - Southampton

Wycombe - Preston

Norwich - Chelsea

Gillingham o Carlisle - Sheffield Wednesday

* AFP