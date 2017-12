Luan foi escolhido o Rei da América 2017, prêmio para o melhor jogador da temporada na tradicional eleição promovida pelo jornal uruguaio El Pais. Com 182 dos 386 votos de jornalistas esportivos do continente, o atacante superou Paolo Guerrero, do Flamengo, e Arthur, também do Grêmio.

A atuação de Luan na campanha do título da Libertadores foi citada pelo El Pais como responsável pela expressiva votação conquistada pelo atacante do Grêmio, que terminou a competição somente atrás de Sand, com nove gols, na lista de artilheiros.

Além das conquistas com o Grêmio, Luan também teve um ano de muitas realizações individuais. Após recusar uma proposta milionária do Spartak, o jogador de 24 anos acertou a renovação de seu contrato até 2020. E como o principal nome da equipe, foi escolhido como o melhor jogador da Libertadores e um dos três atletas do clube a receber a Bola de Prata.

Resultado do Rei da América 2017:





Luan (Brasil): 182 (49,46%)

Paolo Guerrero (Peru): 65 (17,66%)

Arthur (Brasil): 46 (12,50%)

Darío Benedetto (Argentina): 24 (6,52%)

Lautaro Acosta (Argentina): 8 (2,17%)

Jonathan Álvez (Uruguai): 6 (1,63%)

Marcelo Grohe (Brasil): 5 (1,36%)

José Sand (Argentina): 5 (1,36%)

Ezequiel Barco (Argentina): 4 (1,09%)

Ignacio Scocco (Argentina): 3 (0,82%)

Roberto Fernández (Paraguai): 2 (0,54%)

Fabián Balbuena (Paraguai): 2 (0,54%)

Hirving Lozano (México): 1 (0,27%)

Rómulo Otero Venezuela 1 (0,27%)

Cristian Pavón (Argentina): 1 (0,27%)

Maximiliano Meza (Argentina): 1 (0,27%)

Sebastián Viera (Uruguai): 1 (0,27%)

Everton Ribeiro (Brasil): 1 (0,27%)

Lucas Alario (Argentina): 1 (0,27%)

André Pierre Gignac (Francia): 1 (0,27%)

Jô (Brasil): 1 (0,27%)

Jonathan Maidana (Argentina): 1 (0,27%)

Diego Valeri (Argentina): 1 (0,27%)

Rodrigo Rey (Argentina): 1 (0,27%)

Edwin Cardona (Colômbia): 1 (0,27%)

Miguel Almirón (Paraguai): 1 (0,27%)

Lucas Lima (Brasil): 1 (0,27%)

Elías Hernández (México): 1 (0,27%)

