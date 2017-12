O Lyon assumiu o segundo lugar do Campeonato Francês, beneficiado pela derrota do Olympique de Marselha (4º), após vencer por 2 a 1 o Caen (7º), com direito a mais um gol do espanhol Mariano Díaz.

Mariano, ex-Real Madrid, marcou seu gol aos 9 minutos do segundo tempo, o segundo gol do Lyon na partida, após Maxwel Cornet abrir o placar aos 10 minutos de jogo. Ivan Santini, no último minuto da partida, marcou o gol do Caen.

Na tabela de artilheira, Mariano segue na terceira colocação com 13 gols, atrás apenas do uruguaio do PSG Edinson Cavani (17) e do colombiano do Monaco Radamel Falcao (14).

Com a vitória, o Lyon chegou aos mesmos 32 pontos do Monaco (3º), que no sábado venceu por 1 a 0 o Angers (19º), mas leva a melhor no saldo de gol. As duas equipes conseguiram se aproximar a 9 pontos do líder PSG, que no sábado sofreu a primeira derrota da temporada diante do modesto Strasbourg (16º) por 2 a 1.

Na última partida da rodada, o Olympique, que chegou ao fim de semana como vice-líder, tropeçou diante do Montpellier (8º) empatando em 1 a 1. Com isso, caiu para o 4º lugar, com também com 32 pontos.

Na primeira partida deste domingo, o Nantes (5º) empatou em 1 a 1 fora de casa com o Saint-Etienne (13º).

A partida foi marcada por um caso curioso. No intervalo, o técnico do Nantes, o italiano Claudio Ranieri, foi flagrado pelas câmeras levando seu jogador Valentin Rongier até a sala dos árbitros para tentar mostrar as feridas sofridas por uma entrada de um adversário que o árbitro sequer marcou falta. Os árbitros, porém, não abriram a porta para conversar com o técnico e só saíram da sala para voltar ao campo.

-- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Dijon - Bordeaux 3 - 2

- Sábado:

Strasbourg - Paris SG 2 - 1

Lille - Toulouse 1 - 0

Monaco - Angers 1 - 0

Nice - Metz 3 - 1

Rennes - Amiens 2 - 0

Troyes - Guingamp 0 - 1

- Domingo:

Saint-Etienne - Nantes 1 - 1

Caen - Lyon 1 - 2

Montpellier - Olympique de Marselha 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 41 16 13 2 1 48 12 36

2. Lyon 32 16 9 5 2 40 18 22

3. Monaco 32 16 10 2 4 37 16 21

4. Olympique de Marselha 32 16 9 5 2 32 19 13

5. Nantes 27 16 8 3 5 15 16 -1

6. Rennes 24 16 7 3 6 21 19 2

7. Caen 23 16 7 2 7 11 16 -5

8. Montpellier 22 16 5 7 4 13 9 4

9. Amiens 21 16 6 3 7 15 17 -2

10. Dijon 21 16 6 3 7 24 27 -3

11. Bordeaux 20 16 5 5 6 22 23 -1

12. Nice 20 16 6 2 8 20 27 -7

13. Saint-Etienne 20 16 5 5 6 17 24 -7

14. Guingamp 19 16 5 4 7 15 23 -8

15. Troyes 18 16 5 3 8 16 21 -5

16. Strasbourg 18 16 4 6 6 19 27 -8

17. Lille 18 16 5 3 8 15 23 -8

18. Toulouse 16 16 4 4 8 14 23 -9

19. Angers 14 16 2 8 6 18 26 -8

20. Metz 4 16 1 1 14 6 32 -26

