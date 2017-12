O Manchester City, líder isolado da Premier League, encara com seriedade suas últimas duas partidas de 2017, pelas 21ª e 22ª rodadas da competição, nas quais poderá igualar e logo superar o recorde de vitórias consecutivas das grandes ligas europeias.

O atual recorde é de 19 vitórias consecutivas e pertence ao Bayern de Munique de 2014, que na época era treinado por Josep Guardiola, atual treinador do Manchester City, que vem de 18 triunfos seguidos.

Com isso, o City poderá igualar a marca neste sábado contra o Crystal Palace (16º). Se conseguir, dois dias mais tarde, em Manchester, os Citizens poderão estabelecer um novo recorde em caso de vitória sobre o Watford, uma equipe de meio de tabela na Inglaterra.

Com 58 pontos somados de 60 possíveis, a vantagem do City é de impressionantes 15 pontos sobre o segundo colocado, o Manchester United. Tudo parece apontar para que o título inglês fique do lado azul de Manchester, que só perderia o troféu em caso de desastre completo no segundo turno.

Dentro do City, o maior esforço é para manter a calma e os pés no chão, não se deixando levar pela evidente euforia da torcida.

"Acredito que ninguém se concentra muito nos recordes. O mais importantes são os três pontos", afirmou o atacante Raheem Sterling, autor do gol da vitória sobre o Newcastle (1-0), na quarta-feira (27).

Mas, enquanto for matematicamente possível, os perseguidores tentarão se aproximar do líder.

O Manchester United, eliminado pelo modesto Bristol City nas quartas de final da Copa da Liga e vindo de dois empates na Premier League (Leicester e Burnley), parece estar regredindo.

O objetivo para os comandados de José Mourinho será frear a má fase, de olho na ascensão das equipes que aparecem logo atrás na tabela e querem assumir a vice-liderança.

O adversário do United no sábado será o Southampton (14º) e, na segunda-feira (1), visitará o Everton (9º).

O Chelsea (3º), a um ponto da vice-liderança, enfrentará o Stoke (13º) no sábado, antes de medir forças com o Arsenal (6º) no clássico de Londres, na próxima quarta (3).

"Tirando o Manchester City, todas as equipes têm problemas. Precisamos continuar lutando e pressionando", analisou o defensor espanhol do Chelsea César Azpilicueta, referindo-se à onda de lesões na equipe.

A última equipe dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões é o Liverpool (4º), que está a quatro pontos do Chelsea, mas tem somente um a mais que o Tottenham (5º).

Os Reds recebem no sábado o Leicester (8º) em Anfield e, na segunda-feira, encaram o Burnley (7º) fora de casa.

-- Programações das 21ª e 22ª rodadas do Campeonato Inglês:

- Sábado:

(13h00) AFC Bournemouth - Everton

Watford - Swansea

Huddersfield Town - Burnley

Liverpool - Leicester

Newcastle - Brighton and Hove Alb

Chelsea - Stoke

(15h30) Manchester United - Southampton

- Domingo:

(10h00) Crystal Palace - Manchester City

(14h30) West Bromwich - Arsenal

- Segunda-feira:

(10h30) Brighton and Hove Alb - AFC Bournemouth

(13h00) Stoke - Newcastle

Leicester - Huddersfield Town

Burnley - Liverpool

(15h30) Everton - Manchester United

- Terça-feira:

(17h45) West Ham - West Bromwich

Swansea - Tottenham

Southampton - Crystal Palace

(18h00) Manchester City - Watford

- Quarta-feira:

(17h45) Arsenal - Chelsea

- Quinta-feira:

(18h00) Tottenham - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 58 20 19 1 0 61 12 49

2. Manchester United 43 20 13 4 3 43 16 27

3. Chelsea 42 20 13 3 4 34 14 20

4. Liverpool 38 20 10 8 2 46 23 23

5. Tottenham 37 20 11 4 5 39 20 19

6. Arsenal 37 20 11 4 5 37 25 12

7. Burnley 33 20 9 6 5 18 17 1

8. Leicester 27 20 7 6 7 30 30 0

9. Everton 27 20 7 6 7 24 30 -6

10. Watford 25 20 7 4 9 29 35 -6

11. Huddersfield Town 23 20 6 5 9 18 32 -14

12. Brighton and Hove Alb 21 20 5 6 9 15 25 -10

13. Stoke 20 20 5 5 10 23 41 -18

14. Southampton 19 20 4 7 9 20 30 -10

15. Newcastle 18 20 5 3 12 19 30 -11

16. Crystal Palace 18 20 4 6 10 18 32 -14

17. West Ham 18 20 4 6 10 22 38 -16

18. AFC Bournemouth 17 20 4 5 11 18 31 -13

19. West Bromwich 15 20 2 9 9 14 27 -13

20. Swansea 13 20 3 4 13 11 31 -20

* AFP