Com dois gols de Jesse Lingard, o Manchester United evitou derrota nos acréscimos ao empatar em 2 a 2 com o Burnley (7º), nesta terça-feira, pela 20ª rodada da Premier League, e manteve a segunda colocação com um ponto de vantagem para o Chelsea (3º).

No tradicional Boxing Day, o time comandado pelo português José Mourinho empatou a segunda seguida, podendo ver o líder Manchester City ampliar a distância para 15 pontos, caso vença o Newcastle (15º) na quarta-feira.

Os gols dos visitantes vieram em jogadas de bola parada, com Ashley Barnes abrindo o placar, aos 3, e o belga Steven Defour ampliando, aos 36. Na segunda etapa, Lingard diminuiu com belo toque de letra, aos 8, e garantiu o empate, aos 46.

Já o Chelsea venceu o Brighton (12º) por 2 a 0, com gols dos espanhóis Alvaro Morata e Marcos Alonso, aos 1 e 15 minutos da segunda etapa. Os Blues chegaram a 42 pontos e estão a um dos Diabos Vermelhos.

Mais cedo, o Tottenham (4º) abriu o tradicional "Boxing Day" com goleada por 5 a 2 sobre o Southampton (13º), marcada pela quebra de recordes de Harry Kane, autor de três gols na vitória.

Kane chegou aos 56 gols no ano de 2017 em jogos com os Spurs e a seleção da Inglaterra, superando o argentino Lionel Messi, com 54.

"Hurrykane", apelido que brinca com a palavra "furacão" em inglês, também chegou a 39 gols em um ano natural de Premier League, superando o recorde ostentado por Alan Shearer desde 1995, com 36.

Na classificação, o Tottenham assumiu provisoriamente a quarta colocação, sinônimo de zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Ainda neste sábado, o Liverpool (5º) encara o lanterna Swansea em casa para recuperar a quarta colocação. Na quinta, Crystal Palace(16º) e Arsenal (6º) encerram a rodada.

-- Resultados da 20ª rodada da Premier League:

- Terça-feira:

Tottenham - Southampton 5 - 2

Huddersfield Town - Stoke 1 - 1

Manchester United - Burnley 2 - 2

Watford - Leicester 2 - 1

West Bromwich - Everton 0 - 0

AFC Bournemouth - West Ham 3 - 3

Chelsea - Brighton and Hove Alb 2 - 0

(15h30) Liverpool - Swansea

- Quarta-feira:

(17h45) Newcastle - Manchester City

- Quinta-feira:

(18h00) Crystal Palace - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 55 19 18 1 0 60 12 48

2. Manchester United 43 20 13 4 3 43 16 27

3. Chelsea 42 20 13 3 4 34 14 20

4. Tottenham 37 20 11 4 5 39 20 19

5. Liverpool 35 19 9 8 2 41 23 18

6. Arsenal 34 19 10 4 5 34 23 11

7. Burnley 33 20 9 6 5 18 17 1

8. Leicester 27 20 7 6 7 30 30 0

9. Everton 27 20 7 6 7 24 30 -6

10. Watford 25 20 7 4 9 29 35 -6

11. Huddersfield Town 23 20 6 5 9 18 32 -14

12. Brighton and Hove Alb 21 20 5 6 9 15 25 -10

13. Stoke 20 20 5 5 10 23 41 -18

14. Southampton 19 20 4 7 9 20 30 -10

15. Newcastle 18 19 5 3 11 19 29 -10

16. Crystal Palace 18 19 4 6 9 16 29 -13

17. West Ham 18 20 4 6 10 22 38 -16

18. AFC Bournemouth 17 20 4 5 11 18 31 -13

19. West Bromwich 15 20 2 9 9 14 27 -13

20. Swansea 13 19 3 4 12 11 26 -15

* AFP