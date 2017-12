O astro Diego Maradona comentou o grupo da Argentina, nesta sexta-feira, avaliando que os adversários sorteados para a Copa do Mundo da Rússia-2018 são bastante acessíveis, apesar de criticar o estilo de jogo da equipe.

"O grupo D é bastante acessível, mas a Argentina precisa melhorar. Não pode jogar tão mal", disse Maradona depois de ajudar o sorteio do Mundial da Rússia.

A Argentina é cabeça de chave do grupo D, completado por Croácia, Islândia e Nigéria.

No palco do sorteio, o campeão mundial no México-1986 criticou o estilo de jogo da Argentina diante do técnico Jorge Sampaoli, que foi acompanhar a cerimônia no Palácio do Kremlin.

A Argentina se classificou para a Copa do Mundo na última rodada da eliminatória, com vitória por 3 a 1 sobre o Equador em Quito. Os três gols foram marcados por Lionel Messi.

