O atacante Kylian Mbappé, jovem esperança do futebol francês, admitiu que teve conversas com o Real Madrid antes de assinar pelo Paris Saint-Germain, já os os merengues também estavam interessados em contratá-lo no início da temporada.

"Houve muitos rumores de transferência. É claro que conversamos, mas acho que agora é passado para mim e para o Real Madrid também. Agora jogo no PSG e vou defender estas cores ao máximo", indicou Mbappé em entrevista ao jornal espanhol Marca desta quarta-feira.

o ex-jogador do Monaco disse optar pelo PSG por motivos sentimentais.

"O PSG é o time da minha cidade. É como se uma criança de Madri tivesse a chance de jogar no seu time e vai para outro lugar, para outro país. Eu queria jogar no PSG e estou muito feliz como as coisas estão acontecendo", indicou sobre os motivos que o fizeram ir à capital francesa.

Mas o destino colocou Paris Saint-Germain e Real Madrid frente a frente, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Somos dois dos melhores times do mundo. Bom, o Real Madrid é o melhor time do mundo, ganhou duas Ligas dos Campeões seguidas. Nós estamos crescendo. Vai ser uma grande eliminatória e vamos para o Bernabéu para nos classificarmos", indicou.

Neste cruzamento, Mbappé vai encarar Cristiano Ronaldo, uma de suas referências.

"É um ídolo da minha infância e foi bonito conhecê-lo quando visitei Valdebebas (centro de treinamento do Real Madrid quando tinha 14 anos). Mas eu sou um competidor e uma pessoa competitiva, que quer ganhar, ganhar e ganhar. Então não importa quem estiver na nossa frente, o que queremos é vencer. O adorei quando era pequeno, mas isso acabou. Agora vou ao Bernabéu jogar e vencer", insistiu.

