O Milan, que vive decepcionante primeira metade de temporada apesar dos muitos reforços milionários, precisou se contentar com um empate em 1 a 1 com a Fiorentina, neste sábado pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.

Com este resultado, o Milan sobe provisoriamente para o 9º lugar, enquanto a Fiorentina é a 7ª, à espera das outras partidas da 19ª rodada, que serão todas disputadas neste sábado.

O Milan esteve perto de sofrer uma nova derrota, após o argentino Gio Simeone abrir o placar para a Fiorentina aos 26 minutos do segundo tempo.

Três minutos depois, o turco Hakan Calhanoglu aproveitou um rebote na área do time mandante para empatar a partida e dar um pouco de alívio ao técnico Gennaro Gattuso.

Na sexta-feira, o líder Napoli garantiu o título simbólico do primeiro turno do Calcio ao vencer por 1 a 0 o Crotone, gol do esloveno Marek Hamsik.

Ainda neste sábado, a Juventus fechará a 19ª rodada enfrentando o Hellas Verona (19º), com o objetivo de se aproximar novamente a um ponto dos líderes napolitanos.

Quem também precisa ganhar para não se afastar do líder é a Inter de Milão, 3ª colocada a 8 pontos do Napoli e que encara a Lazio (5ª). Em má fase, a Inter somou apenas um ponto nas últimas três rodadas e vem de eliminação na Copa da Itália pelas mãos do arquirrival Milan.

- Resultados da 19ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Crotone - Napoli 0 - 1

- Sábado:

Fiorentina - Milan 1 - 1

Roma - Sassuolo

Benevento - Chievo

Sampdoria - SPAL

Bologna - Udinese

Torino - Genoa

Atalanta - Cagliari

(15h00) Inter - Lazio

(17h45) Hellas Verona - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 48 19 15 3 1 42 13 29

2. Juventus 44 18 14 2 2 45 14 31

3. Inter 40 18 12 4 2 34 14 20

4. Roma 38 17 12 2 3 28 11 17

5. Lazio 36 17 11 3 3 43 22 21

6. Fiorentina 27 19 7 6 6 28 20 8

7. Sampdoria 27 17 8 3 6 32 26 6

8. Atalanta 27 18 7 6 5 28 23 5

9. Milan 25 19 7 4 8 24 27 -3

10. Udinese 24 17 8 0 9 30 25 5

11. Torino 24 18 5 9 4 25 27 -2

12. Bologna 24 18 7 3 8 22 25 -3

13. Chievo 21 18 5 6 7 19 30 -11

14. Sassuolo 20 18 6 2 10 12 28 -16

15. Genoa 17 18 4 5 9 15 22 -7

16. Cagliari 17 18 5 2 11 16 29 -13

17. SPAL 15 18 3 6 9 19 31 -12

18. Crotone 15 19 4 3 12 13 37 -24

19. Hellas Verona 13 18 3 4 11 17 36 -19

20. Benevento 1 18 0 1 17 9 41 -32

* AFP