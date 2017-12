O britânico Andy Murray, ex-número 1 do mundo, ausente das quadras desde julho por uma lesão no quadril, foi derrotado nesta sexta-feira no torneio de exibição de Abu Dhabi pelo espanhol Roberto Bautista Agut(N.20) em jogo de um set (6-2).

Nos Emirados Árabes Unidos para treinar, o escocês aceitou jogar essa mini-partida a pedido dos organizadores do torneio, após o abandono de última hora de Novak Djokovic.

O sérvio, atual número 12 do mundo, tinha previsto voltar a jogar na capital dos Emirados, mas, horas antes da partida contra Bautista Agut, anunciou que não poderia entrar em quadra devido a dores no cotovelo. Djokovic não compete desde Wimbledon.

Murray tinha previsto voltar a competir no torneio de Brisbane, na Austrália, que começa neste domingo, mas decidiu realizar uma exibição em Abu Dhabi a pedido da organização.

* AFP