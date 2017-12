Número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal decidiu adiar a volta às quadras, prevista para o torneio de exibição de Abu Dhabi, entre os dias 28 e 30 de dezembro, anunciaram os organizadores.

"2017 foi difícil e preciso organizar meu calendário de maneira diferente para estar preparado (para o Aberto da Austrália), declarou Nadal ao site do Mubadala World Tennis Championships.

"Por esse motivo, estou triste em anunciar aos organizadores e aos torcedores que não jogarei em Abu Dhabi", acrescentou.

Nadal precisou abdicar da disputa do ATP Finals por lesão, mas terminará o ano de 2017 no topo do ranking mundial de tênis. O espanhol conquistou vários títulos na temporada, entre eles os Grand Slams de Roland-Garros e US Open.

Segundo o jornal esportivo espanhol AS, Nadal interrompeu os treinamentos em Mallorca para viajar à Barcelona para tratar lesão no joelho.

O compatriota Roberto Bautista, 20º do mundo, vai ocupar o espaço deixado por "Touro Miúra" em Abu Dhabi.

* AFP