O espanhol Rafael Nadal, tenista número 1 do mundo, anunciou nesta quinta-feira que não disputará o torneio de Brisbane por falta de preparação após a lesão no joelho, mas afirmou que jogará o Aberto da Austrália, que começa em 15 de janeiro.

O tenista espanhol, que não entra em quadra desde a derrota para o bela David Goffin no ATP Finals de Londres, em novembro, tinha previsto iniciar a nova temporada em Brisbane, neste fim de semana.

"Sinto muito anunciar que não vou estar em Brisbane este ano", declarou Nadal via Twitter.

"Minha intenção é jogar, mas ainda não estou pronto", afirmou, deixando claro que viajará a Melbourne no início de janeiro para se preparar para o Aberto da Austrália.

Nadal, que já havia desistido de disputar o torneio de exibição de Abu Dhabi, de 28 a 30 de dezembro, fortaleceu os rumores sobre o estado de recuperação de seu joelho após essa nova desistência.

Nadal terminou a temporada 2017 como número 1 do mundo, depois de conquistar Roland Garros e o US Open, mas sofreu com uma lesão no joelho que o obrigou a abandonar o ATP Finals de Londres, o último torneio do circuito.

